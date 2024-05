"Europa, identità e cultura. Serve una Costituzione"

Rocco Buttiglione, ex ministro, docente e scrittore, sarà protagonista dell’incontro dal titolo ‘L’incompiuta: un nuovo inizio’ nell’ambito del Festival della Fantasia in programma oggi alle 10 in Castello.

L’Europa come ‘opera incompiuta’: come è partita quest’opera?

"L’opera è iniziata molte volte. Dicono che sia iniziata dopo la Seconda Guerra: è vero, ma è anche falso. Già negli anni ’70 tutti parlavano di Euro-sclerosi: la prima tappa dell’Unione Europea era finita. Essa nasce di nuovo con il 1978 quando eleggono come successore di Pietro Giovanni Paolo II. Egli va in Polonia e afferma che senza Gesù Cristo come unità di misura è impossibile guardare alla storia della Polonia con speranza. E formula un appello alla nazione perché si risvegli. Questo ha creato un effetto a catena in tutti i Paesi sotto la dominazione dell’Unione Sovietica. Il totalitarismo si regge sulla menzogna e sulla disunione; quando una nazione è una comunità, essa è in grado di riprendere in mano il suo destino: lì è rinata l’Europa".

E poi dove ci si è fermati?

"Questa grande energia spirituale, intellettuale e religiosa fu fatta convogliare in un progetto politico da Helmut Kohl: venne la riunificazione tedesca, la nascita delle democrazie nei paesi dell’Est Europa. E poi siamo stati sconfitti: volevamo i valori cristiani nella Costituzione e non li abbiamo avuti; volevamo una Costituzione e non l’abbiamo avuta; abbiamo avuto solo il Trattato di Maastricht. Questo non poteva funzionare e non ha funzionato: non l’ha fatto perché non abbiamo avuto il coraggio di riconoscerci come popolo con delle radici culturali. I popoli non sono un fatto solo etnico, ma sono anche fatti dalle decisioni, a partire da una radice religiosa (anche laica). Senza radici non hai una Costituzione e senza Costituzione non hai una capacità di costruzione politica: senza politica hai un’Europa burocratica, delle banche e incapace di solidarietà e di decisioni per contrastare la crisi. Abbiamo avuto tre crisi: quella finanziaria del 2008, quella del Covid e quella della guerra in Ucraina. Ci siamo salvati perché abbiamo lavorato fuori dai trattati".

Da dove si riparte?

"Molti dicono che sia ora di una revisione dei trattati: io dico che abbiamo bisogno di una costituzione. Dobbiamo ripartire dal tema dell’identità culturale dell’Europa e dalla cultura: abbiamo bisogno di solidarietà e di fratellanza. E poi dobbiamo reagire all’Europa dei diritti individuali senza doveri: i diritti dei deboli nascono dai doveri dei forti. La richiesta di una Costituzione europea è l’unico progetto politico sostenibile. Abbiamo bisogno di un’Europa diversa, in cui la difesa, l’economia e la politica estera siano affidate a un governo europeo. Tutto il resto, come il diritto di famiglia, deve essere di competenza dei singoli Stati. Diciamo agli antieuropeisti che si sbagliano! È evidente che questa Europa non funzioni: cominciamo a dire come vogliamo rifarla! Dobbiamo ripartire dalla cultura e dal governo europeo, applicando il principio di sussidiarietà".