Europa unita, ecco l’iniziativa

I gruppi di maggioranza del Consiglio comunale di Cento aderiscono convintamente alla manifestazione nazionale "Una piazza per l’Europa", che si terrà a Roma questo sabato 15 marzo. Un’iniziativa nata dall’appello del giornalista Michele Serra per difendere e rilanciare il sogno di un’Europa unita, democratica e solidale, proprio mentre si acuiscono le tensioni internazionali e gli attacchi ai valori che l’Unione Europea dovrebbe rappresentare. Siamo convinti che in questi momenti difficili per il mondo, noi cittadini non possiamo rimanere indifferenti, e scegliamo di scendere in piazza per difendere la pace, la democrazia, la libertà e i diritti di tutti.