Europe, una leggenda lunga quarant’anni

di Laura Guerra

Sono gli Europe l’ultimo grande nome annunciato dal Ferrara Summer Festival che è riuscito ad accaparrarsi l’unica data italiana estiva della storica band che quest’anno spegne quaranta candeline. Sarà davvero un ‘Final countdown’ quello che scandirà i giorni fino al 6 luglio, quando il gruppo svedese si esibirà in piazza Trento Trieste. "Abbiamo il privilegio di realizzare i nostri e i sogni di tanti fan. Ferrara aeroporto metafisico di star per dar luce e inspirare le nostre vite – dice Fabio Marzola, produttore del Ferrara Summer Festival –. Giunti alla quarta edizione abbiamo la possibilità di ritagliarci un posto di primo piano con piacere e onore di avere l’unica data italiana estiva di un gruppo che ha segnato un’epoca". Una notizia che, appena annunciata sulla pagina social del Festival, è subito esplosa a livello nazionale, non solo tra i fans. Gli Europe torneranno dunque in concerto in Italia, festeggiando i 40 anni di carriera. "Grazie a tutti i nostri fan che ci seguono, siamo onorati di essere ancora qui oggi, a incidere dischi e fare concerti in tutto il mondo – dice il cantante Joey Tempest – Quarant’anni fa avevamo un sogno e, oggi, dopo undici album, eccoci qui. Non vediamo l’ora di vedervi tutti a luglio per questo tour molto speciale".

Dopo il fulmineo sold out della data prevista il prossimo 2 ottobre al teatro Arcimboldi di Milano, a grande richiesta gli Europe aggiungono uno show estivo al loro calendario, decidendo di essere appunto al Ferrara Summer Festival il 6 luglio. Una storia che inizia nel 1981 in Svezia, con la band, che inizialmente si chiama Force e che comprende Joey Tempest come voce, John Norum alla chitarra e John Leven al basso. Il gruppo riesce a vincere un concorso musicale all’inizio degli anni Ottanta, che gli permette di firmare un contratto discografico. Dopo aver cambiato nome in Europe e realizzato due album in patria, Europe e Wings of tomorrow, la band firma con la Epic Records in formazione rimaneggiata ed è nel 1986, che nasce ‘The final countdown’, un brano che letteralmente conquista il mondo e che ancora oggi conquista le generazioni.

Due anni più tardi è la volta di Out of this world che però non realizza le stesse vendite del disco precedente, nel 1991 viene invece realizzato Prisoners in paradise, l’ultimo album prima dello scioglimento. Gli Europe si ritrovano nel 2003 quando, nella formazione originale, esce Start from the dark seguito da Secret society del 2006. Il disco dal vivo Almost unplugged viene invece realizzato nel 2008. Il nuovo lavoro, Last look at eden, esce a settembre 2009, mentre nel 2011 è la volta di Live look at eden e nel 2012 è la volta del nuovo capitolo discografico Bag of bones.