"Europeana, sfida che ho raccolto"

di Laura Guerra

Al Teatro Comunale oggi alle 20,30 e domani alle 16 va in scena ‘Europeana’ con l’attore di fiction Lino Guanciale alla regia e sul palco. Alle 18 di oggi, l’incontro con il pubblico.

Che legame ha con Ferrara?

"Sono già stato in città sia per alcune collaborazioni con l’università e la facoltà di chimica per due cicli di lezioni-spettacolo ma anche con lo spettacolo ‘La classe operaia va in paradiso’. Due esperienze meravigliose"

Europeana, racconti lo spettacolo?

"E’ una proposta inusuale. Non si tratta di un testo teatrale ma di un saggio storico per quanto sui generis. Anche la messa in scena è abbastanza radicale. E’ una sfida dal punto di vista attoriale e tecnico ma anche nei confronti della ricezione degli spettatori. Europeana è come fosse un’unica frase di 50 pagine che riepiloga cos’è successo nel XX secolo a vari livelli e c’è una mescolanza di registri vertiginosa, dal comico al tragico. E si dimostra come un elenco sia tutt’altro che un modo neutro di raccontare ma sia strumento interpretativo. Si mette lo spettatore davanti al rullo delle news, facendone sentire anche la durezza, la sensazione di esserne travolti generando una partecipazione emotiva curiosa dove l’inconscio personale decide dove soffermarsi. L’intenzione di Europeana è di non lasciare indifferente il pubblico"

Cosa l’ha spinto a diventare testimonial dell’Onu per i rifugiati?

"In tutti noi deve esserci la responsabilità di provare a fare qualcosa per difendere le cause cui si ritiene giusto il principio o semplicemente per cercare di migliorare il mondo in cui viviamo. Se si ha in sorte la popolarità, si deve scegliere se coltivarla per se stessi o usarla per dare visibilità a temi e problemi che tendiamo a non affrontare adeguatamente e mi è stata data occasione per riuscire a sensibilizzare la nostra opinione pubblica su questo grande tema della nostra contemporaneità"

Che Europa spera di vedere domani?

"Spero in una compagine sovranazionale di Paesi, allo stesso tempo consapevoli della loro identità, delle loro tradizioni ma anche di quanto insieme si riesca a fare molto più la differenza. Una grande forza economica alla quale vorrei vedere che si aggiunga una vera unione e magari prendere anche decisione più efficaci sul tema dell’inclusione"

Star delle fiction ma innamorato del teatro?

"Ho cominciato a lavorare col teatro al quale non posso rinunciare perché è sempre un’occasione nuova per riuscire a fare il punto su me stesso. Si impara tantissimo. Ho poi la fortuna di giocare su diversi campi e posso portare ciò che imparo da una parte e dall’altra. Ciò di cui sono sicuro è che non potrei mai fare a meno del contratto diretto con il pubblico che solo il teatro offre, è una scossa adrenalinica costante per cui sviluppi una forma di intelligenza quando sei in palcoscenico totalmente diversa, stai attento a cosa succede anche in platea. Rende più sensibile all’ascolto degli altri. Consiglio a tutti di stare in palcoscenico almeno un paio di volte nella vita perché si impara davvero cosa significa ascoltare l’altro"

Famoso per i personaggi di Ricciardi e Cagliostro, ha però detto dei no. Quanto le è costato decidere di fermare esperienze come ad esempio in Che Dio ci aiuti?

"Bisogna anche essere sufficientemente lucidi per capire qual è il momento giusto in cui lasciare, prima di sentire la frustrazione di un personaggio che ha già detto tutto. Ha sempre cercato di staccarmi dai personaggi anche molto amati, senza aspettare il momento in cui il pubblico si sarebbe iniziato a stancare. Credo di fare un favore al pubblico e al personaggio perché si lascia il ricordo solo di cose belle e appassionanti".