Europee, Mattarelli:: "Sì a Insieme liberi"

Alle elezioni europee, Insieme liberi ci sarà in alleanza con la lista Libertà e ad annunciare i nomi dei candidati è stato Marco Mattarelli, presidente del Comitato Verso Italexit. "Con un accordo politico – tecnico, Insieme Liberi sarà presente nella scheda elettorale – dice - La nostra visione è molto chiara, principalmente fondata sul recupero della sovranità ceduta ad una Ue in mano alle oligarchie finanziarie ed economiche, pertanto la nostra campagna elettorale sarà incentrata sul tema fondamentale di recupero della politica economica che senza una moneta sovrana questa non è possibile". Parla dunque anche di debito pubblico da sostituire con titoli a interessi bassi, una nuova moneta, il recupero della sovranità nazionale, controllo della dinamica dei prezzi, crescita del capitale reale, equilibrio della bilancia dei pagamenti e la libertà della neutralità con l’uscita dalle organizzazioni internazionali come Ue, Oms, Onu E Nato. "Il Comitato Verso Italexit, aderente di Insieme Liberi ha iniziato il suo percorso nel settembre 2023 – conclude – ora aderiamo al progetto libertà e invitiamo a votare alle europee i nostri candidati nel collegio nord-est: Ugo Rossi e Giorgia Tripoli. Noi, invece, continueremo sul territorio con le nostre battaglie sulla diffusione della cultura Italexit e contestualmente constatiamo la nullità della politica cittadina basata esclusivamente su proclami vuoti e tesi alla ricerca esclusiva della visibilità".