Europei universitari,. Elena Roversi argento. Cus, storico traguardo

Elena Roversi, studentessa di Scienze Motorie presso l’Università di Ferrara, con i colori del Cus Ferrara e dell’Ateneo estense ottimamente rappresentati, ha conquistato la medaglia d’argento agli European universities combat championships di Karate-Kata, disputati presso la Arena Ursynow di Varsavia (Polonia). A sbarrare la strada all’unica rappresentante italiana in gara, la portoghese Natacha Fernandes dell’Università di Lisbona, campionessa europea in carica.

In questa competizione di altissimo livello che ha visto impegnate ben 33 atlete di 15 nazioni, Elena era giunta alla finalissima dopo quattro combattimenti vinti con autorità meritando in pieno il podio e il titolo di vicecampionessa europea universitaria. Elena è studentessa-atleta modello, che oltre a rimanere concentrata sui suoi obiettivi sportivi, ha passato le restanti parti delle giornate polacche a preparare la sua tesi di laurea triennale.

"Sono soddisfatta della mia prestazione di oggi – ha detto a caldo l’atleta visibilmente emozionata – anche se cè un pizzico di delusione per il risultato finale. Sono consapevole delle mie capacità e so che posso ottenere di più. Ringrazio l’Università di Ferrara e il Cus Ferrara per avermi dato l’opportunità di partecipare a questa prestigiosa competizione Europea e il direttore generale del Cus Cinzia Garbellini che mi ha supportata passo dopo passo. Ovviamente il mio allenatore e padre Mario Roversi e la mia società di Brescia Asd Master Rapid SKF. È un grande successo che mi rende orgogliosa di far parte della famiglia Unife-Cus e che spero mi possa portare nei prossimi anni a vincere la medaglia d’oro".

Quella di Varsavia è stata la prima finale europea universitaria raggiunta dal Cus Ferrara e dall’Università di Ferrara, un risultato che conferma la crescita del movimento sportivo universitario cittadino. Soddisfatta la rettrice Laura Ramaciotti: "Congratulazioni alla nostra studentessa Elena per la straordinaria conquista della medaglia. Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto di qualità quali determinazione, sacrificio, tenacia e costanza, doti che Elena incarna e che sono essenziali non solo nello sport, ma anche nel percorso personale e professionale di ciascuno. Grazie al Cus Ferrara per il costante impegno nel seguire i nostri studenti e le nostre studentesse, non solo nella preparazione atletica, ma anche nella loro crescita come persone".

Il presidente del Cus Ferrara Giorgio Tosi: "Per il CusFe la giusta vetrina in questa edizione degli Eusa-Euc di Varsavia con la magistrale prestazione di Elena. Un risultato che farà da traino inducendo gli atleti di alto livello iscritti a Unife a dare la propria adesione alle future competizioni internazionali". La manifestazione è stata seguita dal tecnico Mario Roversi e dalla direttrice generale Cus Ferrara, Cinzia Garbellini. Con questa impresa, Ferrara si inserisce ufficialmente tra le realtà universitarie più competitive a livello europeo nel panorama degli sport da combattimento.