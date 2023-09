Eurovita, ecco la svolta: costituita nuova società

Eurovita, il caso dei risparmiatori coinvolti si avvia verso una soluzione positiva. Ne è convinta Federconsumatori che, in una nota spiega: "Dall’1 novembre sarà possibile di nuovo esercitare il diritto di riscatto, ma porre molta attenzione al valore della polizza al momento del riscatto". Il 26 settembre Ivass ha incontrato le associazioni dei consumatori per fornire le notizie in merito all’andamento dell’operazione di salvataggio della compagnia. "Comunicazioni che danno conferma sul buon esito della vicenda: rispettando i tempi previsti è stata costituita tra le cinque compagnie aderenti all’iniziativa la nuova società Cronos Vita che, una volta acquisite le autorizzazioni, entro il 31 ottobre subentrerà nell’intero compendio di Eurovita". Tutte le polizze transiteranno in continuità con le condizioni originarie di contratto, che non subiranno alcuna modifica. "La finalità della Cronos sarà quella di garantire in tempi brevi una continuità nell’attività di Eurovita, solo in successivo momento le polizze verranno ripartite tra UnipolSai, Intesa Vita, Generali, Allianz e Poste Vita. La situazione – chiude Federconsumatori – può ritenersi normalizzata e non vi sono, a oggi, elementi che giustifichino allarmi". Dall’1 novembre sarà possibile esercitare il diritto di riscatto. A breve sarà convocata una assemblea a Ferrara e a Cento.