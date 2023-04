Eurovita, l’assemblea dei risparmiatori

Con riferimento alla vicenda Eurovita, Federconsumatori Ferrara (nella foto Roberto Zapparoli) ha tenuto nella giornata di ieri un’assemblea presso la propria sede di Ferrara in Piazza Verdi 5 con oltre ottanta risparmiatori coinvolti, i quali stanno vivendo momenti di grande preoccupazione e angoscia in quanto a seguito del blocco dei riscatti, del provvedimento che ha varato l’amministrazione straordinaria della società e la nomina del Commissario, non sanno quale sarà la sorte dei loro investimenti.

Al momento, la pur auspicata soluzione di sistema non pare realizzabile nel breve periodo, sarà compito del Commissario verificare durante l’anno di amministrazione straordinaria se e come sarà possibile concretizzarla.

Durante l’assemblea, i consulenti dell’Associazione hanno informato i risparmiatori presenti sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi della stessa, nonché su quali azioni intenda intraprendere Federconsumatori per tutelarli.

Per informazioni o appuntamenti chiamare 0532.765420 o lasciare un messaggio in segreteria telefonica per essere richiamati oppure inviare una mail a [email protected]