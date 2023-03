Eurovita, sale la preoccupazione I risparmiatori: "Pronti a tutelarci"

di Francesco Franchella

Da un lato lo spettro di un passato, a Ferrara, non troppo lontano. Dall’altro l’incertezza per un futuro che può prendere due strade radicalmente diverse. Si parla della vicenda Eurovita, compagnia assicurativa specializzata nel ramo vita che, ad ora, si trova in attesa del provvedimento del ministero delle Imprese e del made in Italy che varerà l’amministrazione straordinaria della società (il termine scade domani). Federconsumatori, vista la comprensibile angoscia dei risparmiatori coinvolti, ha programmato un’assemblea fissata per la prossima settimana, il 5 aprile alle 17, nella propria sede. La situazione la spiegano il presidente di Federconsumatori Ferrara, Roberto Zapparoli, insieme agli avvocati Massimo Buja ed Ermanno Rossi, e al consulente Andrea Ori. "Si tratta di un argomento che ci sta riportando a dei film che abbiamo già visto in questa provincia", afferma Zapparoli.

"Eurovita è commissariata, con un blocco dei riscatti previsto fino al 31 marzo. L’ultimo bilancio Credem ci dice che sono state collocate 595milioni di polizze vita, ma i clienti non possono riscattare e non abbiamo ancora novità in tal senso". Quindi, polizze di ramo 1 e ramo 3, Unit Linked, fondi pensione, piani di previdenza integrativa.

Pare, quindi, che si vada verso l’amministrazione straordinaria: "siamo preoccupati e allarmati". Questa vicenda, lo ricorda Buja, è un unicum nel panorama italiano. Quindi, cosa aspettarsi? Durante la prossima assemblea si ragionerà sul tipo di tutela che potranno avere gli investitori e i risparmiatori.

"Durante l’amministrazione straordinaria si cercherà di attuare gli obiettivi di salvataggio della compagnia e di reperire dei compratori: mancano 300milioni per ricapitalizzare la società". Una fase che durerà un anno, rinnovabile per altri 12 mesi. A quel punto, o si trovano acquirenti o si passa una liquidazione coatta amministrativa, decretando, di fatto, il fallimento di Eurovita.

"In quest’ultimo caso – conclude Buja – ci sarebbe un problema reputazionale per tutto il reparto, creando un precedente molto negativo".