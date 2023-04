"Eutanasia legale, gentile Schlein sposi l’iniziativa"

Gentile segretaria Schlein, caro segretario provinciale, caro segretario comunale, come sapete l’Associazione Coscioni ha promosso proposte di legge di iniziativa popolare in numerose Regioni sull’eutanasia.

Qui a Ferrara +Europa (di cui sono coordinatore del Gruppo), con il Psi, nei giorni scorsi ha iniziato la raccolta delle firme necessarie per la Regione Emilia-Romagna, con gli amici dell’Associazione Coscioni. In passato ho letto con vero piacere del sostegno di Schlein a favore dell’eutanasia legale, per la regolamentazione di questo fenomeno, e il suo profondo dispiacere quando la Corte Costituzionale ha bocciato la proposta referendaria nazionale. L’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito rappresentano una odierna declinazione delle tante battaglie per i diritti civili che il nostro Paese ha intrapreso nel tempo come ad esempio per divorzio e aborto. Da alcune parti si tende a sostenere che di fronte a temi “eticamente sensibili” i partiti non dovrebbero schierarsi, ma io ritengo che si tratti, come dicevo, di battaglie di civiltà per i diritti di tutti, specie dei più deboli. Diritti civili da trattare come i diritti sociali. Nessuno costringerà mai nessuno a divorziare, nessuno costringerà mai nessuno ad abortire e nessuno costringerà mai nessuno all’eutanasia. Si tratta di possibilità che uno Stato civile deve offrire e regolamentare. Allo stato a Ferrara il Pd non ha deciso di organizzare pubbliche raccolte di firme sulla proposta dell’Associazione Coscioni; anche se alcune consigliere comunali Pd si sono attivate per autenticare le firme. Ma autenticare firme è un ruolo “notarile” che la legge attribuisce ai consiglieri. Io stesso in passato come consigliere ho autenticato firme per la Lega su argomenti che non condividevo in nulla. Quello che serve, io credo, è un’assunzione di responsabilità in toto politica per un fondamentale diritto civile, quello a una morte dignitosa. Tra l’altro a firme raccolte la proposta in oggetto arriverà ad essere discussa in numerosi Consigli regionali. Diverrà tema politico nazionale. Ecco, allora intendo proporre, a ciascuno per il suo ruolo di competenza, con spirito di attenzione e di collaborazione, di sposare questa iniziativa dalla parte delle persone più deboli, augurandomi un pieno coinvolgimento nella raccolta delle firme, a partire – spero – dalla mia città, e una netta presa di posizione a favore della proposta che presto sarà a disposizione di numerosi Consigli regionali

Mario Zamorani, coordinatore Gruppo +Europa di Ferrara