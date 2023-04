Eutanasia legale Raccolta di firme a partire da oggi

Sotto il Volto del Cavallo, l’esponente di +Europa Mario Zamorani raccpoglierà firme per l’eutanasia legale. Una battaglia storica per i radicali, sostenuta dall’associazione Luca Coscioni. Le firme – cinquemila quelle necessarie – serviranno per dare corpo a una proposta di legge di iniziativa popolare da promuovere in Regione. L’obiettivo non è tanto il raggiungimento del suicidio assistito, bensì la certezza di tempi certi nell’espletamento di questa pratica da parte dei pazienti che ne fanno richiesta. "La società è attraversata da conflitti profondi – riflette Zamorani che sostiene la campagna dell’associazione Coscioni – e sulle questioni etiche si è generata una grande frattura tra partiti e opinione pubblica. Se infatti molti schieramenti politici fanno ostruzionismo sull’eutanasia, è certificato che almeno il 70% degli italiani sarebbe favorevole". Di qui il lancio della sfida alla politica: "Se forze di centrodestra vorranno aderire a questa campagna, saranno le benvenute. Quelle di sinistra ce le aspettiamo, sennò che ci stanno a fare?". Il rappresentante dell’associazione Coscioni, Francesco Caruso è chiaro: "Attualmente – dice – in Italia è possibile praticare il suicidio assistito. Ciò che non è ammissibile è che ci siano pazienti che aspettano mesi prima di avere una risposta". Un altro obiettivo è quello di affidare al sistema sanitario nazionale l’onere della pratica. A sostegno della raccolta firme – che si terrà tutti i fine settimana, a partire da oggi – si schiera anche il Psi. "Ora più che mai – spiega Gianni Squerzanti – è necessario che per il suicidio assistito pazienti e familiari abbiano un quadro di tempistiche certo. La nostra proposta è quella di avere un pronunciamento della commissione etica entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza e che la procedura sia espletata in una settimana".

f. d. b.