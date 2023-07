Evade dai domiciliari e gira con una pistola

Si aggira per le vie del centro con fare minaccioso e una pistola alla cintola. Una scena da film western che non ha mancato di allarmare i residenti del cuore della città. Sono state diverse le chiamate alla centrale operativa della questura, tutte per segnalare l’inquietante presenza. Quando gli agenti della polizia di Stato lo hanno individuato, hanno per prima cosa capito che l’arma era un giocattolo e quindi fortunatamente non pericolosa. Questo però non ha salvato il soggetto dai guai, in quanto i successivi accertamenti hanno permesso di appurare che non avrebbe assolutamente dovuto essere in giro, essendo sottoposto agli arresti domiciliari. Per questa ragione, gli uomini della volante lo hanno arrestato.

Ma facciamo un passo indietro fino a lunedì. La serata sembra scorrere tranquilla, fino a quando, all’improvviso, i telefoni della centrale impazziscono. "Correte, c’è un uomo armato" è la richiesta che rimbalza da una chiamata all’altra. Gli agenti delle volanti si precipitano sul luogo indicato e, dopo una breve perlustrazione e sulla base delle descrizioni fornite dai cittadini, individuano la persona indicata. Si trovano quindi davanti a uno straniero che gironzola portando ben visibile alla cintura una pistola. Per prima cosa, i poliziotti lo fermano adottando tutte le misure di sicurezza. Solo in quel momento, appurano che l’arma è completamente innocua, essendo una riproduzione. Gli accertamenti sull’uomo però proseguono, fino a quando non emerge che, uscendo di casa, aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Per questa ragione, gli uomini della polizia di Stato lo arrestano con l’accusa di evasione. Ora, lo straniero sarà giudicato per direttissima.

La giornata di lunedì è stata contrassegnata dalla fattiva e proficua collaborazione tra cittadini e polizia di Stato anche in un altro episodio, avvenuto poche ore prima sempre in centro. Alcuni passanti hanno segnalato alla questura un probabile furto di una bicicletta. Il fatto, al momento della chiamata, era ancora in atto. In questo caso, il tempestivo invio da parte della sala operativa delle volanti ha consentito di rintracciare l’autore del reato che, accompagnato in questura per tutti gli accertamenti del caso, ne è uscito poco più tardi con in tasca una denuncia per furto.

re. fe.