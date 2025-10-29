Evade dai domiciliari e si schianta. Il giudice: "Riportatelo in carcere"

Agli arresti domiciliari maltratta i familiari che lo denunciano ai carabinieri. Arrestato. Nello scorso fine settimana i carabinieri di Ro Ferrarese hanno arrestato e portato in carcere un uomo, 50 anni, originario dell’Est europeo ma da anni residente a Ro con tutta la famiglia. Era stato condannato a 6 mesi di reclusione dalla Corte d’Appello di Bologna per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo avere scontato un periodo in carcere, era stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Nonostante i controlli frequenti da parte dei carabinieri, per assicurare il rispetto delle prescrizioni che gli erano state imposte, l’uomo si era reso responsabile di tutta una serie di violazioni. In una circostanza aveva simulato un infortunio domestico proprio per nascondere un incidente stradale che aveva provocato, incidente avvenuto quando si era allontanato da casa fuori dagli orari consentiti. Inoltre nelle ultime settimane aveva cominciato a maltrattare i familiari. Che, esasperati dai suoi continui comportamenti violenti, lo hanno denunciato ai carabinieri di Ro Ferrarese. Nel giro di pochi giorni, grazie alle indagini della Stazione Carabinieri di Ro Ferrarese, l’altro giorno il magistrato di sorveglianza di Bologna ha disposto la revoca della detenzione domiciliare, ordinando la detenzione in carcere. I carabinieri, domenica mattina, lo hanno portato nella casa circondariale di Ferrara dove continuerà a scontare la propria pena.