Evade dai domiciliari e va al bar I carabinieri lo arrestano

Come se nulla fosse evade dai domiciliari e si fa pizzicare dai carabinieri in un bar del paese. L’uomo è stato quindi arrestato dai militari. È accaduto l’altro giorno quando gli uomini dellArma della stazione di Terre del Reno hanno proceduto all’arresto per evasione di un settantunenne italiano, il quale, nonostante fosse sottoposto a detenzione domiciliare, è stato sorpreso all’interno di un esercizio pubblico del luogo in violazione alle prescrizioni cui era sottoposto. L’autorità giudiziaria, informata dell’arresto, ha disposto l’immediata liberazione dell’uomo con contestuale ripristino della detenzione domiciliare e, per tanto, lo stesso è stato condotto all’abitazione dove sta scontando la condanna.

l.g.