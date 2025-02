Evade dai domiciliari ma viene preso dai militari. A farlo arrestare un carabiniere fuori servizio

Il comandante della stazione di Renazzo, libero dal servizio, mentre passeggiava per le vie della città del Guercino, non si è lasciato sfuggire la presenza di un uomo di 43 anni che sapeva essere sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare. Senza esitare, l’altro ieri pomeriggio, il luogotenente Salvatore Taurino lo ha seguito senza mai perderlo di vista, chiedendo nel frattempo il supporto di una pattuglia della stazione carabinieri di Cento che, accorsa, ha dato man forte per bloccare il presunto evaso e svolgere le dovute verifiche. Le stesse hanno poi confermato di lì a poco che l’uomo era effettivamente evaso dalla propria abitazione in quanto non aveva ricevuto nessuna autorizzazione dall’Autorità Giudiziaria a lasciare il proprio domicilio. Pertanto i militari hanno proceduto ad arrestarlo e a ricondurlo ai domiciliari, come disposto dal P.M. di turno, in attesa dell’udienza di convalida. Il 43enne a causa di pregresse vicende stava scontando una pena definitiva per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti. Nella mattinata di ieri il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto che l’indagato fosse nuovamente sottoposto al regime di detenzione domiciliare già in essere.