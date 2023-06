Evade dai domiciliari ma viene rintracciato Scatta l’arresto

Insulta e aggredisce i carabinieri poi, una volta agli arresti domiciliari, tenta di filarsela. La vicenda era cominciata lo scorso sabato (3 giugno) nel pomeriggio. L’uomo era seduto nel parco "Giulio Colombani", area verde frequentata dalle famiglie con bambini, poi aveva cominciato a dare fastidio, finché sono stati chiamati i carabinieri per prevenire e reprimere comportamenti illeciti, quando il giovane asiatico, evidentemente in stato di ebbrezza, ha avvicinato i militari e li ha apostrofati con frasi offensive, tentando poi di aggredirli fisicamente. La pronta reazione dei carabinieri ha consentito di bloccare l’azione violenta dell’uomo il quale, reso inoffensivo, ha poi rifiutato di farsi identificare. Per lui, quindi, è scattato l’arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Terminate le formalità, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, dove avrebbe dovuto rimanere fino alla mattinata del 5 giugno, per essere accompagnato in tribunale per la rituale udienza di convalida. E invece si era allontanto, ma i militari lo hanno subito rintracciato.

f.v.