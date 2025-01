Evade dai domiciliari, preso

Doveva trovarsi ai domiciliari a Mesola, da cui non si poteva allontanare se non per motivi di lavoro e ad orari prestabiliti. E, invece, è stato trovato da un carabiniere della stazione di Mesola libero dal servizio in un supermercato a Rosolina, nel Rodigino, mentre faceva la spesa. È finito così nei guai un 35enne, arrestato venerdì per aver violato la misura cautelare. A nulla è valso il suo frettoloso tentativo di tornare a casa e fingere di non essere mai uscito, perché ad attenderlo c’era già una pattuglia dell’Arma, allertata dal collega libero dal servizio. L’uomo è stato arrestato in flagranza di evasione e poi rimesso ai domiciliari come disposto dal pm di turno.