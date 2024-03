Evade dai domiciliari. Rintracciato e arrestato

Nella serata di domenica, gli agenti delle volanti, durante un servizi di controllo delle persone in detenzione domiciliare, hanno scoperto che un destinatario della misura (emessa a seguito di reati connessi a maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e altro), non si trovava in casa. Poco più tardi, l’uomo è stato rintracciato nelle vicinanze e, come previsto dalla normativa, arrestato per la violazione degli obblighi derivati dal provvedimento. Accompagnato in questura, al termine degli accertamenti del caso è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina in tribunale.