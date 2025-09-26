Eventi al Circolo dei negozianti. Libri, mostre, solidarietà e salute. Un programma per tutti i gusti

Si dice che la compagnia fa da padrona in ogni contesto, soprattutto quelli più scomodi. La vera pace si trova proprio in chi ti circonda, che non solo rende tutto più bello ma regala anche spunti nuovi ad abitudini o luoghi dati ormai per scontati. Poi, chiaro, svolgere delle attività insieme è ciò per cui ci si ritrova, molto spesso. Per questo il Circolo dei Negozianti di corso Giovecca ha presentato il suo nuovo programma fino a fine anno, sia per i soci che per la cittadinanza. "Siamo ormai il fulcro delle attività qui a Ferrara – ha sottolineato il presidente del Circolo Paolo Orsatti – e fino a fine anno avremo una trentina di eventi sociali, musicali, cinematografici, culinari e culturali. Davvero un’occasione importante e unica nel suo genere".

Un programma ricco e variegato, come illustrato dal vicepresidente Riccardo Modestino: "Domenica pomeriggio ci sarà l’insediamento della giuria per il Premio Estense. Nel mese di ottobre poi, si susseguiranno la presentazione del libro di Debora Bruni mercoledì 8 e un incontro intitolato ‘Lifestyle e approccio osteopatico’ a cura di Gardinali e Beltrami, venerdì 10. Successivamente lunedì 13, si terrà un convegno sui vaccini, poi l’edizione dedicata ai bambini delle elementari e i più curiosi Monumenti Aperti nel weekend del 18 e 19 ottobre e la presentazione del libro ‘Anfora-Aeronautica’ nel pomeriggio di venerdì 24". L’elenco prosegue con il mese di novembre: dal 7 al 9 la Sala Estense ospiterà la mostra fotografica Mazza, mentre la sera dell’8 ci sarà la cena di beneficenza dedicata ai soci del Circolo. A seguire la mostra artistica dedicata alla pittrice ferrarese Benini Esposito, precisamente dal 10 al 17 dello stesso mese. Sabato 13 dicembre si terrà il concerto di Natale, accompagnato dal torneo pre natalizio di burraco il giorno seguente.