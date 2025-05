Eventi da maggio a dicembre ’Bondeno Cultura’ vince il bando

L’Associazione ‘Bondeno cultura’ si conferma la ‘regina’ indiscussa dell’organizzazione degli eventi culturali a Bondeno. Si è candidata al bando e ha vinto. Da anni, l’associazione, presieduta dall’ex sindaco Daniele Biancardi, organizza mostre, seminari, convegni, presentazioni di libri in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Bondeno e il Museo di Stellata. Non è tutto: da alcuni anni cura anche la Fiera di giugno e di ottobre, gli appuntamenti delle festività del Natale, i laboratori ludico e creativi, il teatro ragazzi, la rassegna cinematografica. Un curriculum di tutto rispetto che ha garantito all’associazione la continuità. Bondeno si prepara dunque a un 2025 all’insegna della cultura e della promozione territoriale. Una recente determina comunale, del sei maggio, getta le basi per un calendario fitto di eventi e iniziative che puntano a coinvolgere la comunità e a valorizzare il patrimonio locale. Il documento, redatto dal settore socio culturale del Comune, evidenzia l’impegno dell’amministrazione "nel sostenere e promuovere attività culturali e turistiche".

In particolare, si sottolinea l’importanza di eventi come la Fiera di giugno, la Fiera di ottobre, il Natale, laboratori ludico-ricreativi, teatro per ragazzi, rassegne cinematografiche, conferenze, convegni, mostre e cerimonie istituzionali. Fari puntati dunque sugli eventi, alla luce della linea seguita dalla giunta Saletti, secondo cui "la cultura si conferma un motore di crescita sociale, economica e turistica". Secondo la determina, il Comune di Bondeno corrisponderà all’Associazione Bondeno cultura 10.370 euro per il servizio di organizzazione di eventi culturali e promozionali nel periodo da maggio a dicembre. "L’affidamento del servizio è un segnale forte della volontà di collaborare con le realtà del territorio per un programma culturale di qualità".

Claudia Fortini