Eventi di qualità e nuove Sagre. Trionfa il made tutto ferrarese

Ferrara riconosciuta tra le terre dove gli eventi sono di qualità. L’evento Autunno Ducale nelle Terre Estensi, infatti, è stata celebrato in Senato con la consegna del marchio “Evento di qualità”. L’evento ha voluto celebrare le eccellenze enogastronomiche e culturali, riconoscendo il valore delle sagre e degli eventi che si distinguono per l’impegno nella promozione delle tradizioni e nella valorizzazione del territorio.

Lunedì in sala Koch del Senato (foto), alla presenza dei membri della giunta nazionale e i presidenti regionali Unpli (Unione nazionale Pro loco d’Italia), del membri del comitato di gestione e degli ispettori della Sagra di qualità, il riconoscimento è stato consegnato all’assessore Matteo Fornasini e a Monica Negrini, vicepresidente della Pro Loco Ferrara e curatrice dell’evento che organizza ogni anno l’Autunno Ducale. "Quest’ultimo – così Fornasini –, come il Carnevale Estense, danno lustro al nostro territorio, concretizzando l’obiettivo comune di valorizzazione del patrimonio ferrarese che si basa su antiche tradizioni e su una ricca e caratterizzante scelta enogastronomica. Per noi essere qui in Senato è motivo di orgoglio per quanto si sta facendo per valorizzare Ferrara, in tutti i suoi aspetti turistici, storici e culturali".

Oltre a Ferrara, premiate anche Terre del Reno con l’Invasione dei Babbi e Formignana con la Sagra del pollo. "Un risultato importante per l’Emilia-Romagna – così Maximiliano Falerni, presidente Unpli – Le dieci sagre ed eventi di qualità certificati quest’anno, aggiunti a quelle già qualificate negli anni scorsi, posizionano la nostra regione al primo posto nel panorama nazionale".

Per diventare “Sagra di qualità” occorre avere almeno 5 anni di storia ed essere supportati da operatori locali dei settori enogastronomico e turistico (produttori, ristoratori, artigiani, albergatori) che svolgono attività economiche correlate alla cultura del cibo.