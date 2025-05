Eventi e bandiera blu, turismo a gonfie vele

I grandi eventi dell’estate 2025 a Comacchio e la promo-commercializzazione del territorio, sono stati i temi al centro della riunione del Tavolo del Turismo che si è tenuta ieri. La dirigente comunale del settore Turismo Barbara Rovetti ha introdotto i punti all’ordine del giorno. L’assessore al Turismo Emanuele Mari ha altresì colto l’occasione per comunicare che Comacchio ha ottenuto la Bandiera Blu anche per il 2025: "Un riconoscimento non scontato – ha precisato – e che abbiamo raggiunto grazie all’impegno degli uffici comunali e all’intero comparto del turismo".

Poi, l’illustrazione dei grandi eventi. Il primo appuntamento sarà la Notte Rosa, in programma dal 20 al 22 giugno. Il weekend di Comacchio è stato presentato dalla società aggiudicataria ’L’Accento’, con sede a Cento. Fra i grandi eventi, in calendario anche l’ultima tappa del 105 Summer Festival: il 4 luglio, i big della musica italiana si esibiranno sul palco che sarà allestito nell’Area Park, con Daniele Battaglia e Mariasole Pollio alla conduzione. A fornire i dettagli è stato Matteo Montagnini, direttore artistico dell’Associazione Comacchio Festival. Il vice sindaco Maura Tomasi ha evidenziato che il 105 Summer Festival "non solo sarà un momento di svago, ma anche un appuntamento musicale che poi verrà trasmesso sui canali tv". Quindi, anche un’importante vetrina nazionale per Comacchio.

Al direttore artistico di Emilia-Romagna Festival Massimo Mercelli, invece, il compito di presentare i due appuntamenti comacchiesi di Emilia Romagna Festival, che si terranno nella piazza della Cattedrale: il 26 luglio "Sergio Cammariere & Special Guests" e il 28 luglio "Bach to Bach" con Paolo Fresu e l’orchestra I Virtuosi. Infine, Patrizia Guidi ha illustrato tutta la campagna di promozionale realizzata da Po Delta Tourism.