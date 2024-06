Eventi e buon cibo, la ricetta della sagra

Si è conclusa con il botto la tradizionale sagra di Sant’Antonio che ogni anno a Voghiera, in occasione della festa del patrono, il 13 di giugno, allieta il paese. Quest’anno proprio la festa patronale ha dato avvio ai festeggiamenti che per quattro giornate ha animato Voghiera con tanti intrattenimenti, buona musica, spettacoli e sport di livello, con la proiezione della partita degli europei Italia - Albania. Una manifestazione che tiene insieme tradizione e innovazione grazie a impegno e passione dei giovani volontari della Pro Loco cittadina. che ogni anno assicurano novità e partner di eccellenza. "L’edizione di quest’anno – commenta Isabella Masina, già assessore all’Associazionismo nel precedente mandato Lupini - ha visto l’esordio della "Bbq Challenge"; la Pro Loco ha, infatti, ospitato una competizione amatoriale tra appassionati del barbecue che ha riempito la piazza del paese nella giornata conclusiva. La domenica è inoltre andata in scena l’attesissima kermesse gastronomica "Voghiera in tavola. Il cibo scende in piazza", giunta nel 2024 all’edizione numero 11". Presenti oltre dieci 10 stand gastronomici.

f.v.