Eventi e camminate, la salute è donna

Prendono il via le iniziative di ‘Autunno Rosa 2023’ a cui aderiscono le due aziende sanitarie ferraresi, il Comune , enti ed associazioni di volontariato.

Ottobre è definito il ‘Mese Rosa’, con l’obiettivo di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sulla prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno, informandole sugli stili di vita sani e sui controlli diagnostici da effettuare, oltre che sulle innovazioni in campo terapeutico. Gli eventi "sforeranno" anche a novembre. Da qui l’idea di chiamare l’iniziativa ‘Autunno rosa’. Il calendario prevede numerose iniziative che avranno luogo per tutto il mese e su varie località. Si è partiti domenica con la camminata ‘Cammin… Andos’, per poi proseguire domani con i successivi due appuntamenti. Domani, dalle 18 alle 19, nella Casa di Comunità di Bondeno (Sala riunioni, piano terra). Sempre domani, alle 20.30 con ritrovo presso piazzale della Rocca, avrà luogo l’evento ‘Convocati per… camminare insieme. Il sentiero dei portici: camminare al sicuro in ogni stagione’, organizzata dai professionisti delle Aziende Sanitarie ferraresi, con ‘Ramo Rosa’ Polisportiva centese.