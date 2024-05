Eventi e musica sulla costa. Torna ‘Delta rock week’

Prenderà il via stasera la seconda edizione della Delta Rock Week sulla costa comacchiese. La rassegna, supportata da Confcommercio, AsBalneari, Cooperativa esercenti stabilimenti balneari (Cesb) dei Lidi Estensi e Spina e patrocinata dal Comune, prevede dieci appuntamenti all’insegna della musica e del divertimento che animeranno alcuni locali e stabilimenti balneari del litorale comacchiese e un ristorante wine bar a Goro: il tutto curato dalla Starman eventi di Franco Casoni e realizzato grazie alle imprese aderenti. Gli eventi, tutti a ingresso gratuito, sono stati presentati ieri dai presidenti delle associazioni Gianfranco Vitali (Confcommercio), Nicola Spinabelli (Cesb) e Nicola Bocchimpani (AsBalneari) assieme a Franco Casoni. "Delta Rock Week – ha ricordato Vitali – nacque lo scorso anno come omaggio della costa al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. E quest’anno abbiamo voluto dare continuità con la seconda edizione. Si tratta di una rassegna, totalmente autofinanziata, che coinvolge vari locali e strutture balneari e vuole contribuire all’allungamento della stagione turistica sul nostro territorio. Un’obiettivo che in questi anni ha cominciato a prendere forma, complici anche gli eventi sportivi e lo sviluppo del cicloturismo sul territorio: i dati dimostrano numeri importanti di presenze turistiche anche nei periodi tradizionalmente di bassa stagione e, dunque, occorre proseguire in questa direzione, auspicando che siano sempre di più le imprese ad aderire".

"Con la Delta Rock Week – ha evidenziato Nicola Spinabelli – prosegue la nostra collaborazione che sta dando frutti importanti" e vuole essere un messaggio "per favorire – ha aggiunto Nicola Bocchimpani – e ampliare la collaborazione tra le varie imprese della nostra costa". Ecco il programma degli appuntamenti: stasera alle 21 al Birromania di Lido degli Estensi si terrà l’Abba Mon Amour Tributo; domani alle 21, all’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi sarà di scena la Pink Peppers Rock Band, mentre domenica alle 18, al Marrakech Beach 55 di Lido di Spina è in programma l’Oasi dj set. E ancora, il 25 maggio tre concerti: alle 19.30 al Vela Blanca di Goro ci sarà il dj set con Andrea Todoardo; alle 21 la band pop punk Roxit si esibirà all’Ipanema di Lido di Volano, e alla stessa ora la rock band Ophidia sarà di scena alla Parrocchia di Porto Garibaldi. Il 26 maggio alle 18 si prosegue con il dj set Oasi al Marrakech Beach; il primo giugno alle 18 al Just Prestige di Lido delle Nazioni ci sarà il video jay set con Franco Casoni; il 2 giugno alle 18 ancora musica al Marrakech Beach con il dj set Oasi, mentre la band Ophidia si esibirà alla Baia di Maui di Lido di Spina.

Valerio Franzoni