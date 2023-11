Eventi e sagre per tutto l’anno: "Il merito è dei 110 volontari"

Si sono ritrovati assieme per una cena, all’Agriturismo ‘Il Dosso’ a Codigoro, i volontari della Pro Loco Bosco di Bosco Mesola, associazione che solo un mese fa ha realizzato la XXI Sagra del Radicchio e Fiera della Beata Vergine del Rosario. Un successo per la manifestazione che ha visto 3.300 presenze, con un afflusso imponente nel fine settimana dei primi di ottobre: quasi 1.000 coperti il 1° ottobre, e oltre 850 il 30 settembre. Partecipatissime anche le tombole: per quella da 10.000 euro del 1° ottobre sono state esaurite tutte le cartelle disponibili (5.000), mentre quella da 5.000 euro del 2 ottobre ha permesso di vendere più di 2.300 cartelle, superando il risultato già positivo del 2022. Ritornando alla cena erano presenti oltre 110 volontari di tutte le età, che hanno dedicato il proprio tempo libero agli eventi realizzati durante l’anno, compresa la Sagra, riuscendo a raggiungere numeri di presenze importantissimi e manifestazioni di grande successo. Citando una frase di una volontaria, "per noi questa cena non è solo una festa, ma una cena in famiglia". Proprio questo è l’animo che coinvolge i ragazzi: una squadra affiatata che riesce nell’obiettivo perché unita e soprattutto con una gran voglia di lavorare insieme e divertirsi. Divertimento, allegria e abbracci sono stati gli ingredienti principali della serata offerta da Pro Loco Bosco per i suoi indispensabili volontari. "È doveroso – concludono da Pro Loco Bosco - ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato per la realizzazione di tutti gli eventi: Gruppo Artistico Culturale Bosco, Gruppo Mappe e Comunità Bosco, Gruppo Volontari Bosco, Amici della moto Bosco Mesola, Protezione Civile Mesola, Associazione Nazionale Carabinieri, La Torre Lake, Oratorio Carlo Acutis. Non possiamo assolutamente non citare Gianni Michele Padovani in qualità di sindaco di Mesola e presidente della Provincia di Ferrara e Michele Mangolini, presidente di Coop C.A.S.A. Mesola (nonché sponsor ufficiale della Sagra)".

Valerio Franzoni