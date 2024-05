Eventi elettorali delle liste di Pagnoni

Diversi sono gli appuntamenti in programma per la coalizione di Centrodestra e la lista Uniti per Copparo, che sostengono la ricandidatura di Fabrizio Pagnoni a sindaco. Il tour "Ci vediamo in frazione" ripartirà il 27 maggio alle 18.30 al Bar Centrale di Ambrogio; il 29 maggio alle 18.30 vi sarà la tappa a Sabbioncello San Vittore, alle 18.30 all’Alda Bar; doppio appuntamento, invece, il 30 maggio: alle 11 l’incontro sarà a Sabbioncello San Pietro, e alle 18.30 a Tamara, al ristorante ‘Il Veronesi.