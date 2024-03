Eventi in Gad, Ferraresi (Misto): "Chiarezza sulle assegnazioni"

Ancora una volta, è sui numeri che la capogruppo del Misto Anna Ferraresi vuole vedere chiaro. Ma non numeri a caso. Bensì quelli che l’amministrazione ha impiegato nell’ambito di alcune operazioni legate alla zona Gad. E qui arriva la prima domanda della consigliera di opposizione. L’interrogazione rivolta al sindaco Alan Fabbri, è volta a conoscere "l’effettiva esistenza, oltre allo Studio Borsetti, di imprese o società, con sede, o piena disponibilità di una sede operativa durante tutto il periodo dell’appalto, nella provincia di Ferrara, in possesso dei requisiti di esperienza nell’organizzazione e nella gestione di eventi in parchi-quartieri-luoghi oggetto di progetti di riqualificazione nel Comune di Ferrara negli ultimi tre anni".

Qualora la risposta dovesse essere affermativa, Ferraresi chiede che vengano "rese pubbliche le ragioni sociali". L’importo totale presunto di tutta questa operazione, che si articola su varie annualità, è di oltre 875 mila euro. "Oltre alle imprescindibili riflessioni politiche sulla reale necessità di consistenti investimenti per eventi e manifestazioni in Gad – si legge nel documento di Ferraresi –, le cui problematiche legate allo spaccio sembrano persistere nonostante l’intervento delle autorità militari, sorge un legittimo interrogativo riguardo alla selezione dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura di aggiudicazione del progetto in questione". In particolare, tra i requisiti l’amministrazione richiedeva "l’aver svolto nell’ultimo triennio almeno tre esperienze aventi impatto sociale analoghe alla presente (aver organizzato iniziative in parchi-quartieri-luoghi oggetto di progetti di riqualificazione), per un valore di almeno 100mila euro ciascuna, indicando committente, oggetto e importo" e la "disponibilità alla data di presentazione della manifestazione o dal verbale di avvio di esecuzione e per tutta la durata dell’appalto, di una sede operativa nel territorio della Provincia". Ed è proprio sui criteri, oltre che sui numeri, che Ferraresi chiede chiarezza al primo cittadino. "In qualità di consigliera comunale – proseguo – sottolineo l’importanza di garantire una selezione equa e trasparente dei partecipanti alla procedura, promuovendo la concorrenza e assicurando che solo gli operatori effettivamente qualificati siano coinvolti nel processo di aggiudicazione del progetto, senza ambiguità di sorta". L’interrogazione è stata depositata l’altro giorno. È richiesta la risposta scritta, ma sicuramente questo documento – così come fu quello legato alle società partecipate – farà parlare di sé.