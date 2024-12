Eventi natalizi tra Terre del Reno e Poggio Renatico: mercatini, presepi e spettacoli

Tra Terre del Reno e Poggio Renatico, sono tante le iniziative programmate. Partendo con Terre del Reno, oggi alle 10.45 vi saranno le letture in biblioteca a Sant’Agostino, alle 15.30 sarà acceso il Natale in piazza a San Carlo e alle 18.30 l’accensione del presepe dell’Avis a Villa Rabboni a Sant’Agostino.

Domani, si prosegue con l’accensione alle 15.30 in piazza Battaglini a Mirabello, alle 16 in piazza a Sant’Agostino e alle 17 a Dosso l’accensione dell’albero in piazza con l’esibizione del coro della parrocchia e dei bimbi del catechismo.

A Poggio Renatico è l’attivissima proloco con il comune ad aver messo in piedi tantissimi eventi. Domani, il 15 e il 22 dalle 10 alle 18 al Castello Lambertini ci sarà il Mercatino di Natale con bancarelle, artigianato, ingegno e alimentari e la mostra dei presepi. Si tratta della prima edizione di ‘Presepi in mostra’ chiedendo ai poggesi di partecipare con i loro presepi di qualunque tipo.

Ci sono anche le interessanti visite guidate al Castello in programma oggi alle 9.30, 10, 10.30, 11 e domani alle 15 e alle 16 che proseguiranno anche il 15 e 22 dicembre, tutte con prenotazione obbligatoria.

Domani alle 17 ecco tornare il tradizionale momento dell’albero di Natale in piazza a Poggio, attendendo i bambini della scuola primaria e dell’infanzia con le decorazioni da appendere e alle 18.1 l’accensione dell’abete e delle luminarie. A seguire, il bellissimo spettacolo dei Babbi Natale acrobati e zampognari davanti al Centro Civico. Il tutto allietato dal punto ristori con dolci, cioccolata calda e altre sorprese.

Prosegue il concorso ‘Caccia a Babbo Natale’ e ‘Timbra e vinci’ in collaborazione con i commercianti. Un ricco programma che poi accompagnerà fino a Capodanno e oltre.