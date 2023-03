Eventi organizzati e fiere Nuove figure per Primum

Primum Marketing srl, azienda operante nel settore del direct marketing, con anni di esperienza su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di nuove figure

(sia part time che full time) che si occupino della sponsorizzazione dei propri clienti in eventi organizzati, fiere, Carrefour, Unieuro e centri commerciali. L’attività non necessita di esperienza pregressa nel settore, in quanto la risorsa è affiancata da un percorso di formazione costante, gratuito e continuativo. I requisiti sono disponibilità immediata, spiccate doti comunicative, propensione al lavoro di gruppo. L’azienda offre un contratto e pagamenti mensili con alti bonus ed incentivi, corsi di formazione sulle tecniche di marketing, possibilità di crescere professionalmente e di poter gestire una propria filiale sul territorio nazionale. Possibilità di scegliere le giornate lavorative in maniera flessibile. Preferibile domicilio in Emilia-Romagna e conoscenza della lingua italiana. La ricerca si estende alle città di Ferrara, Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Cesena e Province.