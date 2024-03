Eventi per la festa della donna, si inizia con la mostra dell’Udi

COMACCHIO

Taglio del nastro oggi alle 15 per la mostra "Donne, forme e colori" organizzata da Udi Spazio Donna e giunta ormai alla 18° edizione. Con la personale di Isabella Guidi, Elena Cavalieri e Isabella Guidi, l’esposizione pittorica ospitata presso Palazzo Bellini è come sempre un omaggio alle donne e alla loro libertà ed espressione artistica. Quest’anno, all’aspetto grafico, è associato quello della narrativa, con la restituzione del laboratorio di scrittura creativa tenuto nei mesi precedenti da Gigliola Mingozzi, che ha prodotto al termine un libro dal titolo "Emozioni senza confine", dedicato al tema della lotta. Ma non è questa l’unico evento dedicato al femminile. Il calendario Marzo Donna propone infatti numerose iniziative, dalle proiezioni cinematogragiche ai corsi di difesa personale, dagli interventi nelle scuole alla camminata simbolica: evento di punta, poi, proprio nella data dell’8 marzo, lo spettacolo teatrale "Oltre la linea gialla del movimento", messo in scena dall’Associazione Temperamenti, nata nel solco del teatro comunitario. Il tema è quello del cambiamento, ad un passo dalla linea gialla da cui si chiede di allontanarsi alla stazione: qui tante storie femminili si sfiorano e si incontrano in attesa del cambiamento che il viaggio rappresenta. "Non esiste un tempo per andare oltre la linea gialla, in qualsiasi età della vita si può oltrepassarla per inseguire i propri sogni, fuggire dai pregiudizi, abbracciare altre visioni, superare i propri limiti verso la libertà", commenta Mariella Tomasi, interprete e presidente dell’associazione nata nel 2007 e che conta ormai 40 iscritte. "Abbiamo imparato che ogni persona ha dei talenti che non conosce e porta un valore aggiunto alla comunità, e poi attorno ad uno sfondo sociale ci si diverte, si sta insieme e si cresce! L’ingresso allo spettacolo sarà ad offerta libera e devoluto al progetto "Viva Vittoria" per favorire l’autonomia delle donne che escono dalla violenza. Temperamenti poi condurrà anche la performance di parole e musica "A come Amore?", il 23 marzo sotto la Loggia del Grano, mentre durante il mese il teatro sarà protagonista anche nelle scuole, con spettacoli per giovani studenti (Il Viaggio di Vega, 20 marzo) o da loro stessi realizzati (Vola Libera, il 5 aprile).

c.c.