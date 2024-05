Eventi per la sicurezza cardiaca e volantini distribuiti al mercato

Nell’ambito del mercato settimanale in piazza Togliatti a Goro, domani, è in programma un evento volto a sensibilizzare la comunità sulla sicurezza cardiaca. A curare l’importante iniziativa è la Protezione Civile sezione di Goro, con il patrocinio del Comune. Nell’occasione verranno distribuite alla cittadinanza locandine informative che illustrano le posizioni dei defibrillatori dislocati sul territorio comunale. Inoltre, sarà presentata una rappresentazione grafica dettagliata su come eseguire correttamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Prosegue così il costante impegno dell’amministrazione comunale per la formazione e la sicurezza dei cittadini. A tal proposito, il Comune di Goro, in collaborazione con l’Azienda Usl di Ferrara, organizza regolarmente corsi di primo soccorso. Dal 2019 ad oggi, sono stati formati e certificati circa 220 cittadini all’uso del defibrillatore, rendendo Goro il Comune con più diplomati in questo campo a livello provinciale. Inoltre, tutti i cittadini abilitati hanno la possibilità di iscriversi all’app "Dea Responder" del 118, che avvisa tempestivamente gli abilitati che si trovano nei paraggi di un caso di emergenza, permettendo loro di intervenire rapidamente sul posto con il supporto diretto del 118. "Siamo estremamente orgogliosi delle nostre iniziative di formazione e sicurezza – commenta il sindaco Marika Bugnoli (foto) –. La partecipazione attiva dei nostri cittadini è essenziale per rendere Goro un luogo più sicuro per tutti".