"Eventi, pronti a collaborare con il Comune"

CENTO

"La Proloco di Cento non si è autoesclusa ma ha partecipato all’avviso pubblico per la Fiera. Se il sindaco, come ha affermato, vuole collaborare con proloco, siamo a disposizione per realizzare insieme eventi per la citta. Per quanto riguarda il bando sugli eventi, abbiamo fatto ricorso al Tar". E’ così che dalla Pro loco, presieduta da Daniele Rubino (foto) , rispondono al sindaco Edoardo Accorsi, facendo precisazioni. "Invece di dire che ci eravamo autoesclusi, sarebbe stato bene precisare che Proloco ha fatto ricordo al Tar – spiegano - contro un bando ritenuto giuridicamente errato oltre che penalizzante, perché avrebbe tolto alla Proloco la gestione di gran parte dei suoi eventi senza alcuna motivazione. Riteniamo che la mancata partecipazione di altri soggetti dimostra quanto questo bando fosse errato". E spiegano perché, come detto dal sindaco, non si può parlare di ‘presunta proprietà’ del Settembre Centese, messo a bando, peraltro riconosciuto di proprietà dell’associazione già nella convenzione scaduta. "E’ stato ideato, gestito e organizzato dalla Proloco che ne ha registrato il marchio: trattasi di proprietà di beni immateriali tutelata dalle leggi – dicono - Anche altri eventi della città hanno il marchio registrato da privati e non vengono messi a bando. I nostri sono format da noi creati e gestiti, in occasione di ricorrenze, che non vogliamo togliere alla città, ma chiediamo di poter continuare a realizzarli, visto il successo riconosciuto pubblicamente anche dalla stessa amministrazione, con la possibilità di realizzarli insieme, accogliendo le eventuali migliorie suggerite". E a proposito di Fiera. "Non capiamo perché abbiano chiesto i dati economici ad Accento, uno dei nostri fornitori, ciò che dovevano chiedere a noi visto che nel 2022 abbiamo gestito l’evento, sapendo anche che esistono clausole di riservatezza tra cliente e fornitore – proseguono - i dati a noi però non sono mai stati chiesti. E non capiamo come mai altri eventi di rilevanza commerciale non siano andati a bando. Ricordiamo anche al sindaco che tra le 5 manifestazioni di interesse pervenute al bando c’è anche la nostra, presentato il progetto in virtù del grande successo ottenuto nel 2022 e completa di rendicontazione economica". E infine. "La nostra volontà è quella di realizzare i nostri eventi insieme all’amministrazione, come sempre affermato – concludono – da gennaio abbiamo inviato al comune pec ed email senza ottenere risposta, nemmeno per il regolamento del Mercatino delle Cose Antiche, per il suo rilancio. Purtroppo è arrivato solo un diniego alla nostra richiesta di svolgere il Settembre Centese con la motivazione che è in atto una procedura per affidare la Fiera. Settembre che durava più di 5 giornate e dava spazio alle associazioni. Dispiace vedere chiusure da parte dell’amministrazione e il diniego a realizzare un evento che da 52 anni".