Eventi sulla salute e bacheca online: le nuove iniziative della Pro Loco

Un percorso dedicato al benessere con esperti e temi specifici, e una bacheca online dove i cittadini possono avanzare proposte e segnalazioni. Sono alcune delle novità emerse dall’incontro aperto al pubblico fissato dalla Pro Loco Terre del Reno. Un plauso all’attività dei volontari arriva dall’assessore Alice Lodi: "Questi incontri sono occasioni che ci uniscono, che ci permettono di costruire insieme momenti di convivialità e di scambio. Le iniziative che vengono organizzate, dagli eventi culturali alle manifestazioni sociali, sono una risorsa preziosa per tutti noi. Grazie alle Pro Loco, così come alle numerose associazioni, presenti sul territorio per il fondamentale impegno. Grazie alla loro costante dedizione, la nostra realtà locale non solo si mantiene viva, ma cresce".

Le fa eco il presidente Pro Loco Massimiliano Bonfiglioli: "Vogliamo crescere e, oltre alle manifestazioni tradizionali, abbiamo in serbo delle novità. Una è già concreta con la bacheca online dove i cittadini possono avanzare suggerimenti; l’altra, invece, riguarda gli appuntamenti dedicati al benessere. Non ci sono ancora date ma vogliamo valorizzare le competenze di alcuni iscritti per proporre qualcosa di innovativo. A tutto questo si aggiungono gli eventi tradizionali come la befana (che nel 2025 si è già svolta), il masterclass che si terrà a maggio con i professionisti della tromba barocca. Senza contare tra maggio e giugno i documentari con videoproiezioni fotografiche di Iride e le straordinarie istantanee. Quest’anno, del resto, ritornerà fine giugno il concerto all’alba saltato l’anno scorso a causa del maltempo. Poi non mancherà a fine ottobre Halloween e, di seguito, a metà novembre la festa di San Martino. Infine, l’accensione dell’albero e l’iniziativa dei babbi Natale della pro loco di San Carlo".