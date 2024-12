Evento "Accendiamo il Natale" a Bondeno annullato per maltempo

BONDENOA causa delle previsioni di pioggia, freddo e forte vento per domani, il grande evento "Accendiamo il Natale" di Bondeno in piazza Garibaldi è stato annullato. L’esibizione delle cornamuse della Heart of Italy Pipe Band e lo spettacolo di fontane danzanti, saranno riprogrammati e, invece sarà anticipato a oggi alle 16, l’illuminazione dell’abete alto 15 metri (in foto quello del 2023), la sorpresa luminosa di piazza Garibaldi e le luminarie lungo le vie del centro.

Sarà annullato l’evento di domani "Babbi Natale in Moto" previsti a Scortichino, rimandata a sabato 14 alle 15 l’inaugurazione della mostra "Ricucire la pace" di Katia Ghedini alla galleria d’arte "Il Vicolo" e slitta a sabato prossimo alle 16 il laboratorio creativo per bambini "Letterina di Natale". Si terrà invece l’evento dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno, che festeggeranno la patrona Santa Barbara, con la messa alle 10.30 in Duomo.