Evento al museo della moto

Si prepara l’evento e in questi giorni al Museo della Moto di Scortichino di Bondeno è in fase di allestimento l’accoglienza degli appassionati delle ‘due ruote’ che ogni anno partecipano all’iniziativa. Domenica 7 maggio infatti, è tempo di ‘Motobenedizione’ . E’ arrivata alla sua quarta edizione e il programma è ampio. Le iscrizioni iniziano alle 8.30 dopo di che si parte in direzione di Felonica, nel mantovano, per il ‘motogiro’ per raggiungere il museo, sul fiume Po, della seconda guerra mondiale. Si torna poi a Scortichino dove, alle 12.30, è prevista la benedizione dei mezzi dal parroco del paese. In finale, alle 13, il pranzo nel parco del giardino del museo di Scortichino. La prenotazione è obbligatoria entro il 3 maggio telefonando al 338-3322384. L’incasso sarà totalmente devoluto in beneficenza.