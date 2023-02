"Evento che qualifica la regione" Soddisfatto l’assessore Calvano

CENTO

La terza domenica di carnevale, con la città stracolma di persone da tutta Italia e anche dall’estero, la magia dei carri, la bellezza delle auto col marchio del toro, la frizzante Ginevra Lamborghini e la grande bravura dei Disco Club Paradiso. Un carnevale che ha ripreso alla grande post pandemia ricevendo il plauso dell’assessore regionale Paolo Calvano. "Il risultato di pubblico dà merito al grande lavoro che è stato fatto dalle associazioni, dall’amministrazione, dal patron Manservisi e da tutti coloro che lavorrano a questa iniziativa – dice - Vogliamo essere sempre di più vicino a questa realtà ed abbiamo fatto appositamente una legge regionale per essere vicino ai nostri carnevali storici a partire da quello di Cento. E’ un grande evento che qualifica l’Emilia Romagna in Italia e in Europa. E’ il segnale di un’Emilia che non si ferma mai, che è sempre pronta a rimboccarsi le maniche per dare l’idea di quello che è la popolazione. Nella forza delle persone c’è la forza dell’Emilia".

Kermesse che ha esaltato le eccellenze locali tra Lamborghini e talenti come i Disco Club Paradiso. "Il carnevale è l’incrocio di tante eccellenze che ci sono sul territorio: quella del carnevale, della nostra motorvalley, della musica, della cultura. Il carnevale è uno di quei mix straordinari che a Cento si esaltano – conclude - abbiamo scommesso molto sui grandi eventi e il Cento Carnevale d’Europa di Manservisi è uno di quelli che attrae tante persone nella nostra regione e che fa parlare di Emilia Romagna. Crea anche un circuito positivo per tutte le attività economiche e per il territorio nel suo complesso e occorre continuare a investire su questi eventi anche per dar merito a tutte quelle persone che ci mettono tanta buona volontà affinchè questi eventi possano avere successo". Poi la gioia della Manservisi Eventi. "Una domenica da record, una splendida giornata con numeri incredibili e il circuito completamente full di persone. Pullman da Israele, Spagna Slovenia, Austria, Germania e i camperisti arrivati dal sabato – dice Riccardo Manservisi – Questo, vuol dire indotto economico per le attività di Cento e dintorni, con persone che hanno pernottato anche fuori provincia. Molto importante è la risposta, coi fatti, a chi aveva messo in dubbio il format del carnevale così come lo conoscevamo. Una bella risposta a chi pensa che il carnevale vada rivisto. La risposta è stata questa giornata dei record. Pensavamo che da quel giorno che il carnevale era stato fermato per la pandemia, il 23 febbraio 2020, servisse un percorso di crescita e di investimenti almeno triennale e invece siamo stati bravi, tutti insieme, a riallacciare direttamente a quell’edizione che doveva essere quella dei record. Effettiva testimonianza che il Cento Carnevale è un format più forte che mai. Domenica è stata una giornata che fa bene al cuore".

Laura Guerra