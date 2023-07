Evento musicale venerdì sera Al Pontino Tagliapietra il ’Simple’

Al Pontino Tagliapietra di Copparo, venerdì, sbarca un grande evento: per la prima volta l’area di via Agnelli ospiterà il ‘Simple in da wood’, con lo staff del Simple al completo a partire da Lorenzo de Blanck, poi Andrea Ghirotti, Bairon e Riccardo Bertazzini. Appuntamento a entrata libera dalle 21 alle 2. L’evento era inizialmente previsto per il 30 giugno scorso, ma causa maltempo era stato rinviato. L’ultimo weekend del Pontino Music Festival si concluderà, invece, sabato, con il concerto dei Papercut, tribute band dei Linkin Park.