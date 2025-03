"Evento partito bene, speriamo si ingrandisca"

Ferrara, la città che vive e respira il battito ritmico delle biciclette, ha appena dato il benvenuto a un evento che promette di diventare un simbolo della sua anima verde, dinamica e in movimento.

Ieri è stata inaugurata la prima edizione di Ferrara Bike Expo che continua anche oggi alla Fiera e che celebra non solo il mondo della bicicletta, ma anche una filosofia di vita che unisce mobilità, sostenibilità e passione per il territorio. Un’iniziativa che, come una pedalata all’alba, apre nuovi orizzonti per la città e per chiunque creda che il futuro possa essere anche più lento. "Siamo ferraresi e pionieri di questo evento. E’ stata la passione per la bici che ci ha portato a sfruttare la nostra professionalità nel creare eventi a favore di questo sport – dice Dario Mezzogori, uno degli organizzatori – nelle due giornate ci sono circa 80 espositori coinvolgendo realtà del territorio ma anche la presenza di marchi importanti e di alcuni che arrivano anche dalla Spagna. E non manca l’area spettacolo e tutte le tipologie di bici. Visto la numerosa affluenza abbiamo già deciso di fare la seconda edizione espandendoci". "Ferrara rappresenta la città delle bici e questa Fiera ci sta a pennello – prosegue il sindaco Alan Fabbri –. In questi anni abbiamo investito molto anche in piste ciclabili e sul turismo lento. E ora questa fiera, che è partita bene e speriamo si ingrandisca ancora. Ci sono tante tipologie di bici, dal tema sportivo all’inclusione". Sono arrivati a Ferrara i più grandi collezionisti. Ecco la collezione di maglie da Lastra a Signa. "Tra quelle che ho scelto per Ferrara – dice Mauro Caverni – c’è la maglia azzurra firmata da Bartali, quella iridata di Fondriest, un’altra che è del Vaticano, la maglia rosa all’Abetone di Casagrande, quella di Gimondi, di Simoni o la Giacobazzi di Pantani". Oggetti come il distanziatore per indicare lo spazio alle auto in sorpasso e le associazioni come Fiab, Ricicletta che oltre mostrare come si può unire il recupero di una bici malandata all’insegnare un mestiere, l’inclusività e portando anche i copertoni rigenerati del progetto ‘Secondaria’ realizzato con i carcerati. Si è parlato di eventi come la Coppi e Bartali, la Furiosa e la Gran Fondo del Po e con Bike’n Dream di come il cicloturismo nel Delta richiami tanti appassionati ai quali si possono far conoscere le bellezze ma anche la bontà come le mignon ostriche di Goro, portate alla Fiera. Expo Bike oggi è aperta fino alle 18.

Laura Guerra