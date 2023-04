Evento Plastic Free lungo l’argine il 22 Ritrovo per tutti al Bosco della Panfilia

In occasione dell’evento nazionale di pulizia ambientale promosso da Plastic Free anche il comune di Terre del Reno aderisce e, coi volontari dell’associazione, organizza una passeggiata ecologica in programma il 22 aprile alle 15. Il ritrovo sarà nel parcheggio del Bosco della Panfilia, per poi fare una raccolta di piccoli rifiuti lungo l’argine del Cavo Napoleonico dal ponte della Statale al ponte del Reno. L’iscrizione è obbligatoria e gratuita al link indicato sul sito di plastic free o sulla pagina facebook della responsabile locale Annalisa Bottazzi. L’evento durerà circa due ore ed è anche gradito che i partecipanti facciano video e stories.