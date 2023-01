Evitare la palude della serie C: è la sfida di Joe

Mauro

Malaguti

Mentre i seguaci della Spal si interrogano e si dividono sulla partenza di Esposito - ai "vai ragazzo a fare la tua carriera" si alternano gli "un capitano vero non lascia la nave che imbarca acqua" - , c’è un punto su cui il popolo biancazzurro è unanime. Ed è nel ritenere che il mercato che va a concludersi il 31 gennaio andrà a definire le reali ambizioni e possibilità del club di Joe Tacopina. Ci si aspetta in sostanza che l’imminente incasso di quasi 4 milioni per Esposito (tuttavia in buona parte differiti all’estate prossima per via della formula "prestito con obbligo di riscatto") venga ben reinvestito per assicurarsi le pedine utili a una salvezza che oggi non appare semplice. Non dovesse fare risultato a Reggio Calabria alla ripresa del campionato, l’undici di De Rossi rischierebbe di rimanere in zona play-out con un distacco dalla sest’ultima più rilevante dei 2 punti odierni, e di vedersi costretto a una rincorsa a handicap. Dunque, su questo mercato si parrà la nobilitate del condottiero Joe Tacopina, con l’auspicio che sia pari a quella di Dante Alighieri nel confezionare il suo divino capolavoro. Partita con ben altre aspirazioni, e con un organico che a detta di tutti autorizzava qualcosa più di quanto non dica l’attuale classifica, la Spal è rotolata in basso e si deve rialzare. Altrimenti si spalancherebbero di nuovo le porte di quella serie C che fu palude vietnamita nei 34 anni dal 1982 al 2016, con la sola eccezione di una stagione di gloria subito rientrata. E di cui si possono intuire i contraccolpi, anche societari. I primi nomi che circolano come possibili entrate non stanno scaldando il cuore, e si teme la cessione di La Mantia. A Joe e ai suoi il compito di trovare pedine, se non esaltanti almeno funzionali alla ripresa e al salvataggio della beneamata.