Evoluzioni in cornice. L’arte di Antibrote

Oggi alle 17, alla Delizia di Belriguardo, sarà inaugurata la mostra personale ‘Le evoluzioni di Antibrote’ dell’artista ferrarese Florence Brandalesi e contestualmente presentato il libro ‘Le evoluzioni di Antibrote’ a cura di Silvia Landi, con interventi di Paolo Lupini e Chiara Bignardi rispettivamente sindaco di Voghiera e direttrice artistica Samec della delizia estense del Belriguardo. La mostra rimarrà visitabile fino al primo giugno.

Silvia Landi, scrittrice e curatrice della mostra afferma: "Florence Antibrote Brandalesi ha creato un nuovo corpo di opere d’arte in occasione della mostra personale in un percorso espositivo composto di quindici opere: Nucleo, Soffio, Supernova, L’aquilone, L’orma, Getta le reti, Il Pozzo, Moto perpetuo, Apocalisse, La vita. Oltre la vita, Gli abissi di Antibrote, Alma, Tempesta emotiva, Rabbia e Introspezione. Ogni opera è condivisione delle emozioni, le ambientazioni sono intrise di un vissuto interiore, il tutto è fissato dal colore per amplificare e immortalare i messaggi contenuti. L’insieme dei colori in un particolare movimento cromatico rende i soggetti rappresentati unici e l’effetto lucido della stampa accresce il prestigio di ogni lavoro che immette sul mercato.

Capacità tecnica e una sviluppata fantasia sono le armi con cui affronta il quotidiano, che le ha consentito d’imporsi nel mondo dell’arte, ma non solo, il carattere determinato che la sprona a mettersi in gioco e affrontare le avversità le ha consentito di creare una firma attraverso l’arte digitale. Non diversamente da qualsiasi tecnica artistica anche il digitale richiede applicazione e studio soprattutto nei programmi di grafica. Preparazione che per l’artista ha richiesto numerosi anni di applicazione e la padronanza dell’utilizzo degli strumenti le ha consentito di dar sfogo alla sua fantasia.