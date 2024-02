Ex acquedotto, un incontro sul progetto

C’è stata grande partecipazione dei cittadini all’incontro sul progetto di riqualificazione dell’ex Acquedotto di Porotto, chiuso ormai da ottant’anni e ora al centro di un progetto di rigenerazione dell’edificio. Al Campo sportivo X Martiri (via Petrucci 85) si è infatti tenuto un momento aperto alla collettività per illustrare e condividere il progetto sulla riapertura del complesso. Insieme all’assessore Angela Travagli, hanno partecipato anche i tecnici e i progettisti, che hanno spiegato alla cittadinanza le modifiche apportate al progetto a seguito delle iniziali sollecitazioni derivanti dal primo momento partecipato avuto con la comunità alla fine del 2023. L’obiettivo è restituire alla frazione il suo acquedotto e la sua nuova piazza, rendendoli luoghi di memoria e di incontro.

"Il feedback della collettività sul progetto che l’amministrazione comunale sta portando avanti è stato e continua a essere assolutamente positivo e partecipato - spiega l’assessore al Patrimonio Angela Travagli –. Anche in questo secondo appuntamento i tanti presenti, che ringrazio, hanno dato il loro contributo con una serie di proposte per rendere maggiormente funzionale il riutilizzo dell’edificio storico, restituendo di conseguenza una identità storica e urbanistica alla frazione". Tra le proposte emerse da parte dei cittadini, commenta Travagli, ci sono quella di collegare l’area della piazza dell’ex Acquedotto a quella di via Arginone, con la realizzazione di un adeguato parcheggio che possa supportare il progetto, e quella di intervenire sulla viabilità complessiva della zona per rendere più funzionale l’utilizzo della piazza. L’intervento di riqualificazione propone la realizzazione di una sala lettura a supporto della Biblioteca Luppi. Tale progetto ha lo scopo di ridare nuova vita all’edificio, ad oggi usato come magazzino.