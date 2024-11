Ex Amga, ecco il progetto. Un parco dalle macerie: "Nuovo polmone verde"

Il Comune ha candidato al bando regionale ’rigenerazione urbana’ un progetto inerente all’area Ex Amga: l’ampia zona all’inizio di via Bologna, in una delle vie di accesso della città, a pochi passi da Porta Paola e dal sistema delle mura cittadine. Nel 2021 era già stato demolito lo stabile presente, dismesso e inagibile dai tempi del sisma. La bonifica darà forma a una nuova area verde a pochi passi dal centro storico, che creerà un cono visivo da via Bologna alle Mura e casa dell’Ortolano, corte colonica presente nel sottomura sud recentemente recuperata per finalità turistiche e educative. L’intervento complessivo è di 2 milioni e mezzo, di cui 1,250 a carico del Comune, la restante parte – se il progetto risulterà vincitore – intercettati dal bando.

Il progetto, su proposta del vicesindaco Alessandro Balboni, prevede la creazione di un parco attrezzato, e creerà un ampio passaggio pedonale verde che collega il vallo delle mura con la città, migliorando l’accesso al centro e valorizzando Porta Paola. Questo passaggio non solo faciliterà l’accesso per i cittadini, ma renderà l’area più attraente, valorizzando il cicloturismo e promuovendo uno stile di vita sostenibile. Le migliorie arriveranno anche grazie a nuove piantumazioni (fitodepurazione naturale), percorsi pedonali e ciclabili, e un sistema di raccolta e gestione sostenibile delle acque piovane. Sarà un’occasione ulteriore per coinvolgere i cittadini attraverso processi partecipativi, come già avvenuto con piazza Cortevecchia. L’area, inoltre, sarà un punto strategico anche per i turisti, trovandosi vicino al parcheggio Kennedy, importante punto di approdo per chi vuole visitare Ferrara. "Come già accaduto per altre aree su cui l’amministrazione è intervenuta – così il sindaco Alan Fabbri –, anche l’Ex Amga vuole diventare un modello di rigenerazione urbana che bilancia sviluppo sostenibile, coesione sociale e valorizzazione del patrimonio storico, offrendo alla città di Ferrara uno spazio pubblico innovativo e inclusivo. La riqualificazione sarà un ulteriore tassello nella realizzazione di una Ferrara più verde, vivibile e attenta all’ambiente, sia per i cittadini che i turisti. Le politiche avviate sono chiare e lontane dalle scelte scellerate del passato". Un commento è arrivato dal vicesindaco Balboni: "Con piazza Travaglio, che diventerà uno spazio alberato, abbiamo deciso di proseguire verso est, trasformando l’area in un bellissimo corridoio verde, che si aprirà da via Bologna sulle Mura. La volontà è trasformare un’altra zona degradata, soffocata da cemento e asfalto, e restituirla ai ferraresi più verde e più bella".