Ex Amga, il piano entra nel vivo: "Strapperemo l’area al degrado, porta tra la città e le sue mura"

Entra nel vivo il progetto di riqualificazione e rigenerazione dell’area ex Amga di via Bologna. Il Comune di Ferrara è arrivato secondo su 160 progetti candidati al bando regionale “Rigenerazione Urbana”, aggiudicandosi un finanziamento di oltre un milione di euro.

Il punto sui lavori di bonifica ieri con il vicesindaco con delega alle opere pubbliche Alessandro Balboni e i tecnici comunali. L’area a ridosso delle mura sud sarà al centro di un progetto di valorizzazione, denominato ’Progetto Varco. Valorizzazione dell’area ex-Amga per riaprire e connettere la cintura urbana alle sue Mura: Ferrara’, il cui obiettivo è la completa ristrutturazione urbanistica dell’area, mediante demolizione degli edifici, eliminazione della pavimentazione in asfalto funzionale all’utilizzo industriale precedente, e la realizzazione di un’area verde attrezzata, di connessione tra il parco/vallo delle mura con via Bologna. "Ferrara ottiene l’ennesimo finanziamento per portare avanti importanti progetti che daranno un nuovo volto e una nuova destinazione ad aree della città abbandonate o dimenticate da tempo. Quello sull’Ex Amga è un progetto strategico: diventerà un bel passaggio verso il centro storico e le Mura, creando un percorso verso la Casa dell’Ortolano, storica casa colonica recentemente riqualificata con fondi comunali e che prossimamente sarà data in gestione per diventare a tutti gli effetti un polo cicloturistico alle porte della città. Tutta l’area, per decenni abbandonata, diventerà più attrattiva per cittadini, investitori, turisti e ciclisti. Grazie ai lavori di bonifica e di rigenerazione urbana, i ferraresi potranno riappropriarsi di un’ampia area ex industriale che si trova in prossimità delle Mura e del suo centro", è il commento del sindaco Alan Fabbri.

"All’inizio di questo secondo mandato ho voluto concentrarmi sull’area dell’Ex Amga, che sorge a pochi passi dal centro storico ed è inserita in un’ampia area oggetto di diversi e importanti interventi di riqualificazione riguardanti l’accesso sud della città, tra cui piazza Travaglio, Porta Paola e Casa dell’Ortolano. Finalmente trasformeremo quest’area degradata, e in parte abbandonata, in un nuovo parco verde attrezzato", aggiunge il vicesindaco con delega all’ambiente e alle opere pubbliche Alessandro Balboni. Il progetto ’green’ avrà tempistiche ampie di progettazione e di realizzazione. "L’area Ex Amga ospiterà un parcheggio temporaneo per residenti in vista dei lavori di piazza Travaglio", prosegue. L’intervento complessivo è di 2 milioni e mezzo, di cui 1,250 milioni di euro saranno a carico del Comune e 1,250 milioni di euro intercettati dal bando.