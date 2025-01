Ex Amga, lavori al via. Da area degradata a parco verde in centro

Partiranno lunedì 13 gennaio le attività di cantiere all’Ex Amga. Sono infatti stati affidati i lavori di bonifica relativi al sito "Ex Amga" di via Bologna (ai numeri civici 12, 15 e 17). L’intervento è finanziato con fondi Pnrr. Riguarda una delle zone industriali più centrali della città che, una volta dismesse, hanno lasciato in eredità i cosiddetti "siti orfani", cioè aree caratterizzate da contaminazioni dei terreni e delle acque di falda.

Nel 2021 era già stato demolito lo stabile presente, dismesso e inagibile dai tempi del sisma (2012). Ora il percorso di rigenerazione e riqualificazione urbana prosegue. Accettando la sfida della transizione ecologica voluta dal Pnrr, l’amministrazione ha scelto di risanare e ripristinare questo sito in termini ambientali, promuovendo la tutela del territorio e gettando le basi per un nuovo utilizzo dell’area.

"L’Ex Amga – spiega il vicesindaco Alessandro Balboni – sorge a pochi passi dal centro storico ed è inserito in un’ampia area oggetto di diversi e importanti interventi di riqualificazione riguardanti l’accesso sud della città, tra cui piazza Travaglio, Porta Paola e Casa dell’Ortolano. Ora, grazie ai lavori di bonifica e rigenerazione urbana, i ferraresi potranno riappropriarsi di un’ampia area ex industriale che si trova in prossimità delle Mura e del suo centro".

"Dopo le opere di scavo, con l’intervento in corso – prosegue – sarà possibile rigenerare l’attuale terreno grazie alla sua asportazione e sostituzione con altro di buona qualità e con la posa di sistemi che proteggono il terreno sottostante. È prevista inoltre la realizzazione di interventi che consentano di iniziare il percorso verso la bonifica delle acque di falda. Sarà un passo necessario per trasformare finalmente quest’area degradata, che in futuro potrà diventare un nuovo parco verde attrezzato, offrendo un nuovo accesso alle Mura".

"Questa importante fase di avvio lavori è un’ulteriore conferma della strategia più ampia di rigenerazione urbana e ambientale promossa dall’amministrazione – scandisce Francesca Savini, assessore al Pnrr – oltre che un passo significativo verso la tutela del nostro territorio e della salute pubblica. Grazie ai fondi Pnrr, possiamo intervenire su un’area di circa 5500 metri quadri rientranti nella tipologia di "siti orfani". L’investimento che il Comune è riuscito ad aggiudicarsi attraverso la Regione, quindi, mira a sanare questa anomalia al principio "chi inquina paga", attraverso un intervento di riqualificazione sostanziale che favorirà un nuovo utilizzo sostenibile dello spazio, trasformandolo in un’opportunità per il futuro della città".

I lavori prevedono una prima fase in cui si effettuerà lo scavo e lo smaltimento del primo metro di terreno in alcune aree risultate contaminate e la posa sul fondo di geocompositi necessari per implementare la protezione del terreno e della falda sottostante e per consentire il corretto ripristino delle aree con nuovo terreno certificato. La seconda fase di intervento riguarda la messa in sicurezza delle acque sotterranee mediante iniezioni di composti specifici che consentono la degradazione degli inquinanti presenti.