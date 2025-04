"Ex area Girasole, prendiamo atto che il Pd non vuole riqualificare"

"Prendiamo atto che il Pd di Bondeno non vorrebbe realizzare nessuna riqualificazione proposta o realizzata per il territorio: noi invece siamo orgogliosi e determinati a portare a termine il cantiere di Villa Borselli, la nuova area antistante al Duomo, il proseguimento della Circonvallazione Ovest, e adesso anche l’area ex Girasole, con un progetto che ha ottenuto un buon riscontro dai cittadini". Non usano giri di parole il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore all’Urbanistica, Marco Vincenzi, nel replicare alle critiche avanzate dal consigliere comunale di area Pd, Tommaso Corradi, concernenti il nuovo progetto presentato dall’Amministrazione per riqualificare completamente l’area abbandonata situata di fianco al Centro Maria Regina della Pace.

L’idea della Giunta, in caso di ottenimento delle risorse dal bando nazionale a cui l’Ente ha appena partecipato, è quella di realizzare in una parte dello stabile in disuso un polo di eccellenza della sanità e della mobilità sostenibile, con tanto spazio al verde pubblico. Al contrario, se non dovessero arrivare i fondi ministeriali, l’area ex Girasole sarà comunque riqualificata, in questo caso con l’abbattimento totale della struttura per creare una maxi zona verde utile a chi passeggia o fa sport.

"Chi fa il consigliere comunale da così tanti anni dovrebbe sapere molto bene che le procedure della pubblica amministrazione richiedono tempi e ragionamenti di medio-lungo termine – proseguono Saletti e Vincenzi –: per questo, dopo aver acquisito all’asta circa un anno fa l’area abbandonata ci siamo messi subito al lavoro per progettare la riqualificazione. Adesso siamo anche riusciti a cogliere l’opportunità di partecipare a questo bando nazionale che potrebbe portare un valore aggiunto alla rigenerazione, che comunque realizzeremo a prescindere".