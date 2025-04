"Ex area Girasole, serve la bonifica. Basta con i progetti campati in aria"

"Il Quartiere del Sole non può permettersi un altro luogo di degrado e pericolo come quello della ex Coop di via Goldoni". Tuona il Pd dopo l’annuncio dell’Amministrazione comunale, che ha acquistato l’area da un fallimento, di investire 2 milioni di euro nell’area ex Girasole, di fianco al Famila, per farne "un polo della sanità e della mobilità sostenibile". "Avevamo individuato nell’ex Coop abbandonata la sede ideale per la nuova caserma della Polizia Locale, prima che l’area venisse acquistata dall’associazione islamica per il loro centro. Un’opportunità persa." A parlare è Tommaso Corradi, segretario comunale del Partito Democratico, che torna a sollevare la questione del degrado urbano, spostando ora l’attenzione sull’area ex Girasole, situata a fianco del supermercato Famila. "Quest’area – continua Corradi con tono deciso – deve essere bonificata e sistemata al più presto. Non possiamo permettere che diventi un’altra ferita aperta per il nostro territorio, un luogo di degrado e potenziale pericolo come lo è stato per trent’anni l’ex Coop di Via Goldoni". Il segretario del PD rivela un retroscena che getta ombre sulla comunicazione dell’amministrazione: "Ai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, era stato assicurato che la bonifica dell’area ex Girasole sarebbe stata una priorità, con interventi imminenti. Invece – spiega - a distanza di mesi, scopriamo che i progetti concreti ancora non esistono. Nel frattempo, apprendiamo dal sindaco di futuri ambulatori e servizi, inanellando annunci su annunci". Corradi non nasconde il disappunto: "Ancora una volta, i consiglieri comunali, che rappresentano la voce dei cittadini, non sono stati coinvolti né informati in maniera adeguata. Sembra che il nostro contributo non sia considerato necessario".

Claudia Fortini