Ex bocciofila, al via i lavori di riqualificazione

Il Comune di Bondeno è deciso a riportare a nuova vita uno dei luoghi per antonomasia della socializzazione. Si parla dell’ex bocciofila, che proprio in questi giorni ha visto la consegna e l’avvio dei lavori di messa a norma impiantistica e riqualificazione. Si tratta di opere del valore complessivo di 105 mila euro che una volta terminate, indicativamente entro l’estate, permetteranno all’Ente di affidare la gestione della struttura a una realtà che promuova l’aggregazione e lo svago delle persone, in particolare di quelle più anziane che da sempre hanno visto nella struttura di via Fermi un importante luogo di ritrovo.

"Un altro impegno preso con la cittadinanza a cui stiamo dando accelerazione – commenta il sindaco, Simone Saletti –. Anche se il luogo è comunemente noto a tutti come “bocciofila” per via della sua storica destinazione d’uso, i lavori in esecuzione nelle prossime settimane serviranno a garantire la totale sicurezza e la piena fruibilità dell’immobile affinché diventi un luogo di socializzazione,, resta naturalmente garantito all’interno del Centro Sportivo Bihac".

Le opere di messa a norma della struttura, affidate alla Mei Tecnologie e Costruzioni di Castelfranco Emilia, riguarderanno la sistemazione generale di tutti gli impianti e garantiranno la conformità antincendio del fabbricato. Non solo, lavori saranno eseguiti anche ai servizi igienici con l’aggiunta di quelli dedicati alle persone con disabilità.

"L’ex bocciofila è inutilizzata dal 2022, da quando la tromba d’aria di agosto aveva procurato severi danni all’immobile – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –: dopo un lungo impegno da parte dell’Amministrazione e degli uffici, abbiamo finalmente dato il via alle opere che entro pochi mesi garantiranno l’accessibilità".