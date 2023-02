Ex bocciofila, da casa dei volontari a luogo di spaccio

L’ex bocciofila da casa della comunità di San Bartolomeo in Bosco a luogo di bivacchi utilizzato anche per lo spaccio. Succede ormai da mesi e a nulla sono valsi i tentativi del Comune di bloccare gli accessi murando le porte. Le intrusioni infatti continuano: sono apparse addirittura delle luci all’interno della struttura. E i residenti si chiedono chi abbia allacciato l’energia elettrica. Insomma, l’ex bocciofila ormai è un luogo di degrado. E dire che una volta aggregava tutto il paese con feste e pranzi di beneficenza. Attorno alla struttura, il parco dei bambini spesso viene colpito dai vandali che si accaniscono contro le staccionate in legno abbattendole. Il Comune sta cercando di correre ai ripari e c’è pure un progetto da circa mezzo milione per trasformare l’ex bocciofila in un luogo per le famiglie e soprattutto per i bambini. Intanto, le segnalazioni ai carabinieri sullo spaccio proseguono. I residenti, in coro, chiedono un intervento risolutore: "Ci sono luci all’interno come se qualcuno usasse un generatore. Le persone che si sono introdotte hanno utilizzato la finestra di un bagno non murata. Sono ormai anni che questa struttura è abbandonata e si trova proprio a fianco del parco dei bambini".